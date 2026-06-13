AFP: власти Афганистана стянули военную технику для подавления женских протестов AFP: талибы стянули военную технику в Герат, чтобы подавить протесты женщин

Москва13 июн Вести.Власти Афганистана привлекли военную технику к подавлению женских протестов в городе Герат из-за новых ограничений. Об этом сообщает AFP.

Ранее СМИ писали, что протесты охватили афганский Герат. В начале июня там за несоблюдение дресс-кода были арестованы как минимум 30 женщин, при разгоне акции протеста погиб минимум один человек.

По данным AFP, с 11 июня в Герате началось развертывание сил безопасности, улицы патрулируют военные машины и вооруженные полицейские, обустроены дополнительные КПП. Правоохранители, в частности, проверяют телефоны прохожих.

На каждой улице есть подозрительный частный автомобиль с (мужчинами – ред.) в повседневной одежде, которые... наблюдают за людьми приводит агентство слова местного жителя

Власти Афганистана 21 мая приняли закон, согласно которому возраст вступления в брак для девочек снижен до девяти лет. В Герате региональное министерство ввело запрет для женщин на использование косметики и обязало их носить носки и маски для лица.