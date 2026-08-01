Москва1 авг Вести.Комитет Совета Безопасности (СБ) ООН по санкциям в отношении движения "Талибан" обновил идентификационные данные пяти представителей Афганистана, сохранив действующие в их отношении ограничительные меры. Об этом говорится в заявлении комитета.

Согласно заявлению комитета, изменения внесены в записи Хамдуллы Номани, Абдула Хака Васика, Нура Мохаммада Сакиба, Сираджуддина Хаккани и Голя Аги Исхакзая. Поправки касаются паспортных данных, псевдонимов, дат рождения, адресов и другой информации, необходимой для актуализации санкционной базы.

Все пятеро остаются под санкциями ООН. Меры предусматривают заморозку активов, запрет на международные поездки и эмбарго на поставки оружия в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2816.

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед прокомментировал решение, заявив, что санкции, по его мнению, не приносили результатов в прошлом и не будут эффективны в будущем.

Это неудачный опыт, который, к сожалению, повторяется из раза в раз и не принесет никаких результатов ни одной из сторон сказал он

Моджахед также призвал ООН пересмотреть подход к Афганистану.

Ранее ООН выразила глубокую обеспокоенность в связи с новым законом в Афганистане, который регулирует расторжение брака. Правила крайне осложняют процедуру развода для женщин, а также снижают минимальный возраст для вступления в брак у девочек. Теперь порог составляет 9 лет.