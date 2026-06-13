В Кабул и Герат стянуты танки и артиллерия на фоне ожидаемых протестов

В столицу Афганистана стянули танки и артиллерию на фоне ожидаемых протестов В Кабул и Герат стянуты танки и артиллерия на фоне ожидаемых протестов

Москва13 июн Вести.Движение "Талибан" взяло под военный контроль город Герат и район Дашт-е-Барчи на западе Кабула, опасаясь новых протестных акций. Об этом сообщает Telegram-канал TOLOnews Plus.

По данным новостного канала, два города в Афганистане фактически переведены на режим военного положения.

Источник канала из Дашт-е-Барчи рассказал, что с раннего утра пятницы силы талибов разместились вдоль автодорог, причем их численность продолжает расти. Помимо бронеавтомобилей и вооруженных отрядов по всему городу, патрули на мотоциклах курсируют по переулкам.

Ранее в субботу жители Герата также сообщили о прибытии сотен военных с легким и тяжелым вооружением, включая танки и артиллерию.

Протесты в Герате вспыхнули из-за введения очередных ограничений для женщин в Афганистане, которые предписывали обязательно полностью закрывать лицо буркой. Местные жители сообщали о стрельбе боевыми патронами при подавлении волнений. Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) подтвердила гибель по меньшей мере одного ребенка и ранения нескольких человек. Сообщалось также о задержании не менее 30 женщин и десятках устных предупреждений.