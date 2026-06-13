Афганские власти стянули военную технику в Герат, где проходят протесты

Афганские власти взяли под контроль охваченный протестами Герат Афганские власти стянули военную технику в Герат, где проходят протесты

Москва13 июн Вести.Афганские власти стянули военную технику и взяли под контроль город Герат, где проходят массовые протесты женщин из-за введения новых ограничений, сообщает телеканал TOLO News.

По данным СМИ, силы талибов вошли и взяли под контроль Герат и район Кабула Дашт-э-Барч, который также охвачен протестами.

Утром в пятницу, 12 июня, власти страны разместили сотни военных и бронетехнику в разных частях Герата. Город патрулируют военные машины, построены дополнительные КПП, телефоны местных жителей досматривают.

Власти Афганистана 21 мая приняли закон, согласно которому возраст вступления в брак для девочек снижен до девяти лет. В Герате региональное министерство ввело запрет для женщин на использование косметики и обязало их носить носки и маски для лица.

Данные нормы вызвали недовольство женщин, протесты охватили Герат. В начале июня в городе были арестованы как минимум 30 женщин из-за несоблюдения дресс-кода, при разгоне акции протеста погиб минимум один человек.