США вернули в санкционные списки критиковавшую Израиль спецдокладчика ООН

Москва28 мая Вести.США повторно ввели санкции в отношении специального докладчика ООН по правам человека на палестинских территориях Франчески Альбанезе.

Об этом говорится в уведомлении, размещенном на сайте Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) американского Минфина.

20 мая американские власти сняли ограничения в отношении Альбанезе, подчеркнув, что это временная мера. Решение было принято после того, как 14 мая окружной суд в Вашингтоне приостановил действие рестрикций, отметив, что они нарушают право критиковавшей политику Израиля в секторе Газа Альбанезе на свободу слова.

Американские власти направили жалобу в апелляционный суд, который не согласился с решением коллег из окружного суда.

Санкции в отношении Альбанезе были введены в июле 2025 года. Поводом послужили обвинения со стороны Израиля и США "в распространении антисемитских взглядов и поддержке террористических организаций".

Ранее американский президент Дональд Трамп говорил, что Израиль лишится поддержки США в случае аннексии Западного берега реки Иордан.