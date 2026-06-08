Москва8 июнВести.Королевство Нидерландов приняло решение выйти из международной операции Interflex, которая под руководством Великобритании занималась боевой подготовкой военнослужащих Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление распространило голландское министерство обороны.
В официальном сообщении подчеркивается, что текущий этап миссии "подошел к концу". Причины, по которым Амстердам решил не присоединяться к следующему этапу, не уточняются. Известно, что в программе участвовали военные из 14 стран, включая Нидерланды, которые направляли инструкторов из сухопутных войск и Корпуса морской пехоты. За время существования Interflex подготовку прошли свыше 63 тыс. украинских солдат и офицеров, из которых около 11 тыс. стали инструкторами.
При этом в Гааге уточнили, что отказ от участия в новом этапе Interflex не означает полного прекращения помощи Киеву в подготовке кадров. Нидерланды продолжат обучать украинских военных в рамках других международных форматов, в частности — учебной миссии Евросоюза EUMAM.
Ранее Нидерланды отправили на Украину более 60 пикапов для применения в подразделениях беспилотных систем ВСУ.