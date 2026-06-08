Нидерланды объявили о выходе из в британской миссии по подготовке военных ВСУ

Нидерланды выходят из программы Interflex по подготовке военных ВСУ Нидерланды объявили о выходе из в британской миссии по подготовке военных ВСУ

Москва8 июн Вести.Королевство Нидерландов приняло решение выйти из международной операции Interflex, которая под руководством Великобритании занималась боевой подготовкой военнослужащих Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление распространило голландское министерство обороны.

В официальном сообщении подчеркивается, что текущий этап миссии "подошел к концу". Причины, по которым Амстердам решил не присоединяться к следующему этапу, не уточняются. Известно, что в программе участвовали военные из 14 стран, включая Нидерланды, которые направляли инструкторов из сухопутных войск и Корпуса морской пехоты. За время существования Interflex подготовку прошли свыше 63 тыс. украинских солдат и офицеров, из которых около 11 тыс. стали инструкторами.

При этом в Гааге уточнили, что отказ от участия в новом этапе Interflex не означает полного прекращения помощи Киеву в подготовке кадров. Нидерланды продолжат обучать украинских военных в рамках других международных форматов, в частности — учебной миссии Евросоюза EUMAM.

Ранее Нидерланды отправили на Украину более 60 пикапов для применения в подразделениях беспилотных систем ВСУ.