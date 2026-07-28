Welt: украинцы в шоке от слабой подготовки НАТО на учениях в Швеции

Слабая подготовка солдат НАТО огорчила украинских военных Welt: украинцы в шоке от слабой подготовки НАТО на учениях в Швеции

Москва28 июл Вести.Украинские военные остались недовольны слабой подготовкой солдат НАТО во время учений в Швеции. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Уточняется, что учения проходили в мае 2026 года.

Их вердикт оказался разрушительным. Это привело к радикальным урокам для реструктуризации германских вооруженных сил отмечает Welt

В публикации говорится, что отношение западных военных к службе огорчило украинцев. Натовцы слишком часто отвлекались на кофе и перекуры, а использование беспилотников на полигоне было строго ограничено.

Ранее анализ CSIS показал, что США истратили значительную часть арсенала на операцию в Иране, поэтому испытывают дефицит вооружений.