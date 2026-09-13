Москва13 сенВести.В индийском штате Уттаракханд леопард напал на домашнюю собаку одного из местных жителей. Питомец сумел дать отпор и прогнать хищника, а видео их схватки набирает популярность в сети. Об этом пишет портал Need To Know.
Инцидент произошел вечером 8 сентября. Леопард прокрался во двор частного дома, а затем напал на собаку, которая спала недалеко от входной двери.
Бесстрашный питомец нападает на гораздо более крупную кошку всего в нескольких метрах от входной двери, огрызаясь на нападавшего и отказываясь отступатьговорится в публикации
После непродолжительной борьбы леопард отступил и сбежал из поля зрения камеры видеонаблюдения, а собака погналась за ним.
Ранее сообщалось, что леопард ранил в Индии трех человек. Нападение произошло в штате Раджастан. Хищник атаковал лесничего, двух посетителей местного рынка, а затем прятался в магазине спиртных напитков, пока его не поймали.