В Индии на видео сняли схватку домашней собаки и леопарда

В Индии домашняя собака защитила дом хозяина от леопарда В Индии на видео сняли схватку домашней собаки и леопарда

Москва13 сен Вести.В индийском штате Уттаракханд леопард напал на домашнюю собаку одного из местных жителей. Питомец сумел дать отпор и прогнать хищника, а видео их схватки набирает популярность в сети. Об этом пишет портал Need To Know.

Инцидент произошел вечером 8 сентября. Леопард прокрался во двор частного дома, а затем напал на собаку, которая спала недалеко от входной двери.

Бесстрашный питомец нападает на гораздо более крупную кошку всего в нескольких метрах от входной двери, огрызаясь на нападавшего и отказываясь отступать говорится в публикации

После непродолжительной борьбы леопард отступил и сбежал из поля зрения камеры видеонаблюдения, а собака погналась за ним.

Ранее сообщалось, что леопард ранил в Индии трех человек. Нападение произошло в штате Раджастан. Хищник атаковал лесничего, двух посетителей местного рынка, а затем прятался в магазине спиртных напитков, пока его не поймали.