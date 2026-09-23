Полиция задержала 21-летнего читинца по подозрению в кражах велосипедов

Житель Читы задержан после серии краж велосипедов Полиция задержала 21-летнего читинца по подозрению в кражах велосипедов

Москва23 сен Вести.В городе Чите по подозрению в нескольких случаях краж велосипедов задержан 21-летний местный житель. Об этом сообщает полиция Забайкальского края.

Это произошло после поданного в полицию заявления одной из жительниц, оставшейся без своего транспортного средства. Личность вора была установлена, его задержали дома.

Полицейские задержали читинца, совершившего серию краю велосипедов написано в канале ведомства

Молодой человек был ранее судим. Доказана его причастность к еще четыре аналогичным хищениям.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Задержанному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Среди прочего ему запрещено покидать место проживания ночью.