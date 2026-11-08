Fuji Television Network: при землетрясении в Японии пострадали более 20 человек

В Японии увеличивается число пострадавших при землетрясении Fuji Television Network: при землетрясении в Японии пострадали более 20 человек

Москва8 ноя Вести.В результате сильного землетрясения в центральной Японии пострадали не менее 22 человек, сообщает телекомпания Fuji Television Network.

Уточняется, что количество раненых увеличивается по мере расширения масштабов спасательной операции.

Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксировали 8 ноября в 01.04 по местному времени (19.04 мск 7 ноября). Очаг залегал на глубине 41 километр. Максимальная интенсивность колебаний составила 5, согласно принятой в Японии семибалльной шкале.

Последствия сейсмособытия затронули обширную территорию — префектуру Яманаси, где расположена гора Фудзи, древние столицы Киото и Нара, а также префектуры Гифу и Айти, включая город Хамамацу.

По данным телекомпании, травмы получили не менее 22 человек, проживающих в Айти. Двенадцать из них пострадали при падении в том числе с лестниц, и были доставлены в больницы.

Для проверки безопасности движение поездов временно приостанавливали. После возобновления движения сохраняются задержки.

Компания Chubu Electric Power, управляющая АЭС "Хамаока", не зафиксировала нештатных ситуаций на станции. Правительство оценивает масштаб последствий землетрясения.

6 ноября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 6,1, зафиксированном возле восточного побережья японского острова Хонсю.