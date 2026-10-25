У японских островов Огасавара произошло землетрясение магнитудой 7 Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано в районе японских островов Огасавара

Москва25 окт Вести.У японских островов Огасавара произошло землетрясение магнитудой 7. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Метеорологическое управление Японии.

Очаг подземного толчка был зафиксирован на глубине 470 км. На текущий момент информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Архипелаг Огасавара, расположенный в 1,2 тысячи километрах к югу от Токио, включает в себя ряд островов, из которых обитаемыми являются только два. Численность населения этих островов составляет порядка 2,5 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что у берегов островного государства Вануату в южной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 7,2.

До этого Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано в Тибетском автономном районе на глубине 10 километров.