Москва16 авгВести.Сейсмологи зафиксировали в акватории тихоокеанского архипелага Кадзан, расположенного примерно в 1,2 тысячи километров к югу от Токио, землетрясение магнитудой 5,4.
Об этом информирует Главное метеорологическое управление Японии.
Согласно данным ведомства, сейсмическое событие было зафиксировано 16 августа в 04:33 по местному времени (15 августа в 22:33 по московскому времени) вблизи острова Ио.
Специалисты метеослужбы уточнили, что гипоцентр подземных толчков залегал на глубине порядка 130 километров под морским дном.
Ранее в столице Камчатки ощутили землетрясение силой до трех баллов.