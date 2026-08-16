В районе архипелага Кадзан в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4 В районе архипелага Кадзан в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Москва16 авг Вести.Сейсмологи зафиксировали в акватории тихоокеанского архипелага Кадзан, расположенного примерно в 1,2 тысячи километров к югу от Токио, землетрясение магнитудой 5,4.

Об этом информирует Главное метеорологическое управление Японии.

Согласно данным ведомства, сейсмическое событие было зафиксировано 16 августа в 04:33 по местному времени (15 августа в 22:33 по московскому времени) вблизи острова Ио.

Специалисты метеослужбы уточнили, что гипоцентр подземных толчков залегал на глубине порядка 130 километров под морским дном.

Ранее в столице Камчатки ощутили землетрясение силой до трех баллов.