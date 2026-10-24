Москва24 октВести.Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов островного государства Вануату в южной части Тихого океана. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 02:31 по Всемирному координированному времени (05:31 мск).
Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 200 км от города Сола и 247 км от города Люганвиль. Глубина залегания очага составила 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.
Ранее стало известно, что в акватории Тихого океана между Камчаткой и Командорами зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,5.