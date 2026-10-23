Между Камчаткой и Командорами произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 4,5 произошло между Камчаткой и Командорами

Москва23 окт Вести.В акватории Тихого океана между Камчаткой и Командорским островом Беринга зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

Подземный толчок был зафиксирован 23 октября в 8.42 по местному времени (22 октября 23.42 мск). Эпицентр землетрясения находился в 134 км западнее села Никольское на острове Беринга и в 177 км юго-восточнее Усть-Камчатска на глубине 40 км.

Как уточняется, угроза цунами не объявлялась.