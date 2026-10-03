Москва3 окт Вести.В акватории Тихого океана вблизи побережья Камчатки произошло землетрясение. Об этом сообщает региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук в своем канале в MAX.

Подземные толчки были зарегистрированы в 23.00 мск (8.00 4 октября по местному времени) в 212 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр находился на глубине 23,7 км. Магнитуда землетрясения составила 5,7.

Ранее сообщалось, что утром 3 октября вблизи побережья Камчатки были зафиксированы два сейсмособытия, последствия которых были ощутимы в Петропавловске-Камчатском силой до четырех баллов.