Москва3 окт Вести.В акватории Тихого океана вблизи побережья Камчатки произошло новое землетрясение. Об этом сообщил региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук в своем канале на платформе MAX.

Подземные толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы в 211 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр находился на глубине 17,5 км.

С начала суток 3 октября по московскому времени вблизи побережья Камчатки произошло 16 сейсмособытий магнитудой от 4 до 5,3, следует из информации сейсмологов.

Ранее сообщалось, что вблизи побережья Камчатки было зафиксировано шесть землетрясений, которые произошли в течение 44 минут. Утром 3 октября по камчатскому времени произошли два сейсмособытия, последствия которых были ощутимы в Петропавловске-Камчатском силой до четырех баллов.