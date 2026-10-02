Москва2 октВести.Сейсмособытие магнитудой 5.8 произошло у берегов Камчатки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Землетрясение зафиксировано в 16.34 по времени UTC (19.34 мск) в 155 километрах к юго-востоку от города Петропавловск-Камчатский. Очаг залегал на глубине 21 километротмечается в публикации
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Накануне в Тихом океане в 250 километрах от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4.1. Эпицентр подземных толчков располагался на глубине 21,6 километра.