На Камчатке опять произошло землетрясение У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8

Москва2 окт Вести.Сейсмособытие магнитудой 5.8 произошло у берегов Камчатки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение зафиксировано в 16.34 по времени UTC (19.34 мск) в 155 километрах к юго-востоку от города Петропавловск-Камчатский. Очаг залегал на глубине 21 километр отмечается в публикации

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Накануне в Тихом океане в 250 километрах от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4.1. Эпицентр подземных толчков располагался на глубине 21,6 километра.