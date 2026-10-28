Землетрясение магнитудой 4.5 зафиксировали у берегов Камчатки Землетрясение магнитудой 4.5 произошло в 215 км от Петропавловска-Камчатского

Москва28 окт Вести.Сейсмособытие магнитудой 4.5 зарегистрировали в Тихом океане недалеко от Камчатского полуострова, сообщили в информационном МАХ-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН (КФ ФИЦ ЕГС РАН), который публикует оперативные данные о землетрясениях в районе Петропавловска-Камчатского и по всей Камчатке.

Время UTC: 28 OCT 2026 19.33.14 (22.33.14 мск - ред.). Расстояние от ПК: 215. Магнитуда (Ml): 4.5 написали в источнике

Согласно данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился на глубине 21 км.