Москва9 сенВести.В акватории Тихого океана вблизи побережья Камчатки произошли два землетрясения с интервалом в 32 минуты. Об этом свидетельствуют данные Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, которые приводит ТАСС.
Одно из сейсмособытий магнитудой 4,2 было зафиксировано 9 сентября в 8.39 с эпицентром в 133 км южнее Петропавловска-Камчатского. Второе землетрясение магнитудой 3,7 произошло 32 минутами ранее в том же районе.
Подземные толчки в населенных пунктах Камчатки не ощущались.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Камчатском крае были зарегистрированы два неощущаемых сейсмособытия.