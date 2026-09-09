Два землетрясения за полчаса произошли вблизи Камчатки

Вблизи побережья Камчатки за полчаса зафиксированы два землетрясения Два землетрясения за полчаса произошли вблизи Камчатки

Москва9 сен Вести.В акватории Тихого океана вблизи побережья Камчатки произошли два землетрясения с интервалом в 32 минуты. Об этом свидетельствуют данные Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, которые приводит ТАСС.

Одно из сейсмособытий магнитудой 4,2 было зафиксировано 9 сентября в 8.39 с эпицентром в 133 км южнее Петропавловска-Камчатского. Второе землетрясение магнитудой 3,7 произошло 32 минутами ранее в том же районе.

Подземные толчки в населенных пунктах Камчатки не ощущались.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Камчатском крае были зарегистрированы два неощущаемых сейсмособытия.