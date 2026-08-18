Землетрясения магнитудой 5.5 и 4.6 произошли рядом с Камчаткой и Курилами

Два ощущаемых землетрясения произошли возле Камчатки и Курил Землетрясения магнитудой 5.5 и 4.6 произошли рядом с Камчаткой и Курилами

Москва18 авг Вести.Два землетрясения магнитудой 5.7 и 4.6 произошли с разницей в несколько часов в Тихом океане рядом с побережьем Камчатки и Курильских островов, сообщила пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН на официальном сайте.

Так, сейсмособытие магнитудой 5.7 произошло в 94 км на юго-восток от столицы Камчатки. Эпицентр находился в 56 км под морским дном. Жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки силой до четырех баллов.

Второе землетрясение зафиксировали в 84 км восточнее Северо-Курильска Сахалинской области. Его очаг залегал на глубине 60 км под морским дном. В городе это землетрясение ощущалось силой до двух баллов.

В обоих случаях тревога цунами не объявлялась.