Сразу два землетрясения магнитудой 4,7 и 4,0 произошли у берегов Камчатки

В Тихом океане у берегов Камчатки произошли два землетрясения Сразу два землетрясения магнитудой 4,7 и 4,0 произошли у берегов Камчатки

Москва18 сен Вести.В акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки произошли сразу два землетрясения магнитудой 4,7 и 4,0 с разницей в несколько часов. Об этом сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН, передает ИНТЕРФАКС.

Наиболее сильное из землетрясений произошло в 1:30 пятницы по местному времени (16:30 четверга мск). Его эпицентр находился в 129 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского говорится в сообщении

Сейсмологи отметили, что очаг залегал на глубине 11 км под морским дном.

А через несколько часов в том же районе произошло землетрясение магнитудой 4,0.

О силе подземных толчков в населенных пунктах региона не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.