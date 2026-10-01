МЧС: на Камчатке ощутили последствиях двух землетрясений в Тихом океане МЧС: два ощущаемых сейсмособытия зафиксированы вблизи побережья Камчатки

Москва3 окт Вести.Утром 3 октября в акватории Тихого океана вблизи побережья Камчатки были зафиксированы два сейсмособытия, последствиях которых были ощутимы в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщил региональный главк МЧС России со ссылкой на данные филиала геофизической службы Российской академии наук.

Одно из землетрясений быдло зафиксировано в 4.02 местного времени.

Магнитуда сейсмособытия составила 4,8. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 37 километрах восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловск-Камчатского городского округа подземный толчок ощущался силой до трех баллов говорится в канале ведомства на платформе MAX

Второе сейсмособытие зарегистрировано через полчаса после первого (в 4.34 местного времени).

Магнитуда сейсмособытия составила 6,2. Эпицентр землетрясения так же находился в акватории Тихого океана, в 182 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловск-Камчатского городского округа второй подземный толчок ощущался силой до четырех баллов отмечается в сообщении

В МЧС уточнили, что угроза цунами не объявлялась, жизнедеятельность в регионе не нарушена.