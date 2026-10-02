Москва2 окт Вести.Вблизи побережья Камчатки зафиксировано шесть землетрясений, которые произошли в течение 44 минут. Об этом свидетельствуют данные регионального филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, опубликованные в канале на платформе MAX.

Подземные толчки были зафиксированы в период с 7.53 до 8.37 местного времени 3 октября на расстоянии 173-196 км от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда землетрясений составила от 4,0 до 5,6.

Ранее сообщалось, что зафиксировано сейсмособытие магнитудой 5,8 в 16.34 по времени UTC (19.34 мск) в 155 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 21 километр. Согласно предварительным данным, в столице Камчатки подземный толчок ощущался силой до трех баллов.