Москва12 ноя Вести.Вблизи побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук в своем канале на платформе MAX.

Как уточняется, подземные толчки зарегистрированы 12 ноября в 4.18 по московскому времени (Время UTC: 01.18) на расстоянии 324 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 30,4 км.

Ранее сообщалось, что за последние сутки на Камчатке зафиксированы два сейсмособытия, одно из которых было ощутимо в населенных пунктах региона силой до двух баллов.