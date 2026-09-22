Москва22 сен Вести.Два землетрясения произошли с разницей в несколько минут в акватории Тихого океана вблизи Командорских островов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Подземные толчки были зарегистрированы магнитудой 4,0 и 3,5. Наиболее сильное из сейсмособытий зафиксировано в 9.17 по местному времени. Его эпицентр был в 39 км северо-западнее села Никольское на острове Беринга в Алеутском округе Камчатского края. Очаг находился на глубине 41 км. Через четыре минуты в том же районе случилось землетрясение магнитудой 3,5.