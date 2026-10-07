Вблизи Курильских островов произошли два ощущаемых землетрясения Два ощущаемых землетрясения произошли вблизи Курильских островов

Москва7 окт Вести.Два землетрясения зафиксированы с разницей в один час в акватории Тихого океана вблизи Курильских островов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сахалинский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Как отмечается, подземные толчки были зарегистрированы магнитудой 6,1 и 4,6.

Более сильное землетрясение случилось в 3.48 среды по сахалинскому времени (19.48 вторника мск). По данным геофизиков, в городе Северо-Курильск (о. Парамушир) это землетрясение могло ощущаться силой до трех баллов говорится в публикации

Второе землетрясение зафиксировано через час в 59 км восточнее села Малокурильское (остров Шикотан, Южные Курилы). Подземные толчки также могли ощущаться в населенных пунктах силой до трех баллов.