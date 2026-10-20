Москва20 окт Вести.В акватории Тихого океана вблизи побережья северных Курил зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

Подземные толчки были зафиксированы в 8.43 (0.43 мск) 20 октября.

Эпицентр находился в Тихом океане в 67 км восточнее необитаемого острова Матуа. Очаг подземных толчков располагался на глубине 136 км под морским дном уточнила сейсмолог

Данные об ощутимости землетрясения в населенных пунктах не поступали.