Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано у Северных Курил В Тихом океане вблизи побережья Северных Курил произошло землетрясение

Москва9 сен Вести.Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в акватории Тихого океана вблизи побережья Северных Курил. Об этом сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

Землетрясение магнитудой 4,8 с эпицентром в 120 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в ночь на 9 сентября отметила Семенова

По словам сейсмолога, очаг залегал на глубине 41 км под морским дном. Жители Парамушира ощутили колебания силой до 2 баллов. Угроза цунами не объявлялась.