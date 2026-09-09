Москва9 сенВести.Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в акватории Тихого океана вблизи побережья Северных Курил. Об этом сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
Землетрясение магнитудой 4,8 с эпицентром в 120 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в ночь на 9 сентябряотметила Семенова
По словам сейсмолога, очаг залегал на глубине 41 км под морским дном. Жители Парамушира ощутили колебания силой до 2 баллов. Угроза цунами не объявлялась.