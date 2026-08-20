Москва20 авгВести.Ночью 20 августа в Тихом океане вблизи Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
Землетрясение магнитудой 5,4 с эпицентром в 144 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир зарегистрировано ночью 20 августаотметила сейсмолог
Она добавила, что очаг залегал на глубине 47 км под морским дном. Как уточняется, землетрясение ощутили на острове Парамушир силой до 3 баллов, тревога цунами не объявлялась.