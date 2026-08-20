Москва20 авг Вести.Ночью 20 августа в Тихом океане вблизи Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

Землетрясение магнитудой 5,4 с эпицентром в 144 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир зарегистрировано ночью 20 августа отметила сейсмолог

Она добавила, что очаг залегал на глубине 47 км под морским дном. Как уточняется, землетрясение ощутили на острове Парамушир силой до 3 баллов, тревога цунами не объявлялась.