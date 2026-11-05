Москва5 ноя Вести.В акватории Тихого океана вблизи северных Курил произошло землетрясение, которое было ощутимо на Парамушире. Об этом сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в ночь на 5 ноября. Его эпицентр находился в Тихом океане в 77 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 43 км уточнила она

Согласно данным сейсмологов, подземные толчки были ощутимы в Северо-Курильске силой до трех баллов.