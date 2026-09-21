Москва21 сен Вести.Сейсмологи зарегистрировали землетрясение около побережья курильского острова Шикотан. Обь этом сообщила ТАСС начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

Землетрясение произошло в 10.26 по сахалинскому времени, магнитуда составила 5,1. Сейсмособытие зарегистрировали на станции в 46 км юго-западнее села Крабозаводское