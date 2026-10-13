У северных Курил зафиксировано землетрясение Сейсмолог Семенова: у северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0

Москва13 окт Вести.Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано вблизи северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в ночь на 13 октября в Тихом океане с эпицентром в 152 км восточнее необитаемого острова Матуа сказала сейсмолог

По ее данным, очаг располагался на глубине 43 км под морским дном, тревога цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что днем 11 октября в Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 3,8, обошлось без жертв и разрушений.