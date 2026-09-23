Москва23 сенВести.Сейсмособытие магнитудой 5.0 зарегистрировали сейсмологи в ночь на среду, 23 сентября, у побережья Северных Курил, сообщило РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову.
Землетрясение магнитудой 5.0 с эпицентром в 80 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в ночь на 23 сентября. Очаг располагался на глубине 50 километров под морским дномпояснила сейсмолог
Она также уточнила, что подземные толчки силой до трех баллов ощутили в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.