Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Сахалинской области

В Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 5,3 Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Сахалинской области

Москва8 авг Вести.В Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщил филиал федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" (ФИЦ ЕГС) РАН. Толчки могли ощутить жители Северо-Курильска, поскольку эпицентр находился в 99 км юго-восточнее города.

Могли ощутить в Северо-Курильске до 3 баллов уточнили в пресс-службе филиала ФИЦ ЕГС РАН

Очаг залегал в акватории Тихого океана на глубине 29 км у побережья Северных Курил.

Ранее сообщалось, что на Камчатке за последние сутки зарегистрировано 3 сейсмособытия.