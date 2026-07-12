У побережья Северных Курил произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в Охотском море

Москва12 июл Вести.В ночь на 12 июля произошло землетрясение в Охотском море у побережья Северных Курил. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

"Землетрясение магнитудой 5,2 с эпицентром в 289 километрах северо-западнее необитаемого острова Онекотан зарегистрировано в ночь на 12 июля​​​", — рассказала сейсмолог.

По ее словам, очаг подземных толчков залегал на глубине 456 км под морским дном.

Семенова уточнила, что землетрясение в населенных пунктах Сахалина и Курил не ощущалось, угроза цунами не объявлялась.