Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано у Северных Курил Землетрясение произошло в Тихом океане вблизи побережья Северных Курил

Москва17 ноя Вести.Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в акватории Тихого океана вблизи побережья Северных Курил. Об этом сообщили в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН, передает "Интерфакс".

Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в ночь на 17 ноября в Тихом океане с эпицентром в 82 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир говорится в сообщении

Специалисты отметили, что очаг залегал на глубине 38 км под морским дном. Жители Северо-Курильска ощутили колебания силой до 2 баллов. Угроза цунами не объявлялась.