Москва17 нояВести.Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в акватории Тихого океана вблизи побережья Северных Курил. Об этом сообщили в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН, передает "Интерфакс".
Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в ночь на 17 ноября в Тихом океане с эпицентром в 82 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамуширговорится в сообщении
Специалисты отметили, что очаг залегал на глубине 38 км под морским дном. Жители Северо-Курильска ощутили колебания силой до 2 баллов. Угроза цунами не объявлялась.