Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у Южных Курил Ощущаемое землетрясение магнитудой 4,6 произошло у Южных Курил

Москва24 сен Вести.Сейсмособытие магнитудой 4,6 зафиксировано в Тихом океане у побережья Южных Курил, сообщило РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Тихом океане в ночь на 24 сентября. Его эпицентр находился в 32 километрах восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг располагался на глубине 58 километров под морским дном рассказала сейсмолог

Она также уточнила, что подземные толчки силой до трех баллов ощутили на Шикотане. Тревога цунами не объявлялась.