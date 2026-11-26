У берегов Курил произошло три землетрясения за несколько часов

Три землетрясения за несколько часов произошло у берегов Курил У берегов Курил произошло три землетрясения за несколько часов

Москва26 ноя Вести.Три землетрясения с разницей в несколько часов были зафиксированы накануне, 25 ноября, у берегов Курил, передает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Наиболее сильное произошло в 77 км от Северо-Курильска, очаг залегал под морским дном на глубине 40 км.

Специалисты зафиксировали три сейсмособытия с разницей в несколько часов ... у берегов Курил говорится в сообщении

Чуть ранее произошли еще два: магнитудами 3,7 и 4,5. Очаг более мощного землетрясения находился на глубине 82 км.

О силе и ощутимости подземных толчков в населенных пунктах Курил не сообщалось, тревога цунами не объявлялась.