На Камчатке зафиксировали три сейсмособытия

МЧС: три землетрясения за несколько часов произошли у берегов Камчатки На Камчатке зафиксировали три сейсмособытия

Москва16 ноя Вести.За прошедшие сутки три сейсмособытия произошли с интервалом в несколько часов в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

От Камчатского филиала геофизической службы РАН в адрес ГУ МЧС России по Камчатскому краю поступала информация о трех неощущаемых сейсмособытиях. Угрозы цунами не объявлялось отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, самое сильное землетрясение зафиксировали в 168 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Его очаг находился на глубине 49 км под морским дном.

Через 3 часа в 161 км от столицы региона произошло землетрясение магнитудой 3,8, а рано утром в 193 км от города зарегистрировали сейсмособытие магнитудой 3,6.

Как уточняется, данных о силе подземных толчков в населенных пунктах нет. Сейсмическая активность в регионе оценивается как фоново-повышенная.