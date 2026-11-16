Москва16 нояВести.За прошедшие сутки три сейсмособытия произошли с интервалом в несколько часов в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
От Камчатского филиала геофизической службы РАН в адрес ГУ МЧС России по Камчатскому краю поступала информация о трех неощущаемых сейсмособытиях. Угрозы цунами не объявлялосьотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, самое сильное землетрясение зафиксировали в 168 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Его очаг находился на глубине 49 км под морским дном.
Через 3 часа в 161 км от столицы региона произошло землетрясение магнитудой 3,8, а рано утром в 193 км от города зарегистрировали сейсмособытие магнитудой 3,6.
Как уточняется, данных о силе подземных толчков в населенных пунктах нет. Сейсмическая активность в регионе оценивается как фоново-повышенная.