У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1 Землетрясение магнитудой 4,1 произошло у побережья южных Курил

Москва28 ноя Вести.Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано 28 ноября вблизи побережья южных Курил, передает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову.

Она рассказала, что эпицентр находился в 179 километрах северо-западнее села Китовое на острове Итуруп, а очаг залегал на глубине 331 километр.

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Охотском море в 14.08 (6.08 мск) 28 ноября говорится в сообщении

Данные об ощутимости в населенных пунктах островов не поступали, тревога цунами не объявлялась, уточнила Семенова.

В среду, 25 ноября, у берегов Курил произошло три землетрясения с разницей в несколько часов.