Москва28 нояВести.Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано 28 ноября вблизи побережья южных Курил, передает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову.
Она рассказала, что эпицентр находился в 179 километрах северо-западнее села Китовое на острове Итуруп, а очаг залегал на глубине 331 километр.
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Охотском море в 14.08 (6.08 мск) 28 ноябряговорится в сообщении
Данные об ощутимости в населенных пунктах островов не поступали, тревога цунами не объявлялась, уточнила Семенова.
В среду, 25 ноября, у берегов Курил произошло три землетрясения с разницей в несколько часов.