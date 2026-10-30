Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов Вануату У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,2

Москва30 окт Вести.Подземные толчки магнитудой 6,2 были зарегистрированы у берегов Вануату в акватории Тихого океана. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Сейсмособытие произошло в 43 километрах к юго-востоку от города Порт-Олри. Очаг землетрясение залегал на глубине 142 километров.

Землетрясение магнитудой 5,5 накануне произошло на северо-востоке префектуры Тиба, которая граничит с Токио.

Ранее сейсмособытие магнитудой 5,2 было зафиксировано в Афганистане в районе горной системы Гиндукуш.