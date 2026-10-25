Москва25 октВести.Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в Афганистане в районе горной системы Гиндукуш. Это следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Как уточняется, эпицентр находился в 206 километрах к востоку от города Кундуз. Очаг залегал на глубине 104 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее у японских островов Огасавара произошло землетрясение магнитудой 7.
До этого землетрясение магнитудой 7,2 было зафиксировано у берегов Вануату.