Москва4 октВести.В воскресенье в провинции Османие на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2ю Об этом сообщили сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Османие в 14.43 (совпадает с мск - ред.), эпицентр располагался у деревни Сумбассообщили сейсмологи
По данным исследователей, очаг залегал на глубине семи километров. Минутами ранее в соседней провинции Адана зафиксировали два других землетрясения магнитудой 4,9 и 4,8.
Ранее в Тихом океане вблизи Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7.