В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в Турции

Москва4 окт Вести.В воскресенье в провинции Османие на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2ю Об этом сообщили сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Османие в 14​​​.43 (совпадает с мск - ред.), эпицентр располагался у деревни Сумбас сообщили сейсмологи

По данным исследователей, очаг залегал на глубине семи километров. Минутами ранее в соседней провинции Адана зафиксировали два других землетрясения магнитудой 4,9 и 4,8.

Ранее в Тихом океане вблизи Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7.