Сейсмологи зафиксировали в Папуа - Новой Гвинее землетрясение магнитудой 5,4 Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на востоке Папуа - Новой Гвинеи

Москва3 сен Вести.Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в восточной части Папуа - Новой Гвинеи. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как уточняется, эпицентр сейсмособытия располагался в 278 километрах к северо-западу от столицы страны Порт-Морсби. Очаг залегал на глубине 65 километров.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Угрозу цунами не объявляли.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Японии.

До этого землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в Индонезии на острове Ява.