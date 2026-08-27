Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Японии У берегов Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

Москва27 авг Вести.Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6 у восточного побережья японского острова Хонсю. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Как уточняется, эпицентр землетрясения находился в 225 километрах к югу от города Исиномаки. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Данные о пострадавших или разрушениях не поступали. Угрозу цунами не объявляли.

Ранее землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов острова Хоккайдо на севере Японии.

До этого сейсмологи зафиксировали в акватории тихоокеанского архипелага Кадзан, расположенного примерно в 1,2 тысячи километров к югу от Токио, землетрясение магнитудой 5,4.