Москва14 авгВести.В Губинском районе на севере Азербайджана зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при академии наук страны.
Очаг сейсмособытия, как отмечалось, находился на глубине 13 километров.
В Губинском районе зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,9говорится в сообщении
При этом в эпицентре толчки ощущались силой, близкой к 5 баллам, а в прилегающих районах – от 3 до 4 баллов.
Ранее в Египте произошло землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр находился в 37 километрах к северу от города Суэц.
До этого сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 у берегов Папуа - Новой Гвинеи.