Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на севере Азербайджана Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в Азербайджане

Москва14 авг Вести.В Губинском районе на севере Азербайджана зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при академии наук страны.

Очаг сейсмособытия, как отмечалось, находился на глубине 13 километров.

В Губинском районе зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,9 говорится в сообщении

При этом в эпицентре толчки ощущались силой, близкой к 5 баллам, а в прилегающих районах – от 3 до 4 баллов.

Ранее в Египте произошло землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр находился в 37 километрах к северу от города Суэц.

До этого сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 у берегов Папуа - Новой Гвинеи.