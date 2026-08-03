Сейсмологи зафиксировали в Египте землетрясение магнитудой 4,7 Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Египте

Москва3 авг Вести.Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в Египте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Как уточняется, эпицентр сейсмособытия находился в 37 километрах к северу от города Суэц. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Данные о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее при землетрясении магнитудой 4,7 вблизи Неаполя пострадали 26 человек.

До этого землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у новозеландского архипелага Кермадек.