Москва2 авгВести.При землетрясении вблизи Неаполя пострадали 26 человек, около 300 жителей были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщила служба гражданской обороны Италии.
В ведомстве указали, что пожарные и технические специалисты продолжают проверять здания на наличие повреждений.
В результате землетрясения магнитудой 4,7, произошедшего вчера (31 июля. – Прим. ред.) вечером, зарегистрировано 26 пострадавшихсообщили в службе
Ранее издание ORF отметило, что землетрясение в Неаполе стало самым мощным за последние 40 лет.