Количество пострадавших при землетрясении в Италии выросло до 26 человек

Число пострадавших при землетрясении вблизи Неаполя достигло 26 человек Количество пострадавших при землетрясении в Италии выросло до 26 человек

Москва2 авг Вести.При землетрясении вблизи Неаполя пострадали 26 человек, около 300 жителей были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщила служба гражданской обороны Италии.

В ведомстве указали, что пожарные и технические специалисты продолжают проверять здания на наличие повреждений.

В результате землетрясения магнитудой 4,7, произошедшего вчера (31 июля. – Прим. ред.) вечером, зарегистрировано 26 пострадавших сообщили в службе

Ранее издание ORF отметило, что землетрясение в Неаполе стало самым мощным за последние 40 лет.