В Европе выразили соболезнования жителям Венесуэлы после землетрясения Глава ЕК и ряд лидеров ЕС выразили соболезнования Венесуэлы после землетрясения

Москва25 июн Вести.Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования жителям Венесуэлы в связи с мощным землетрясением, которое произошло в республике вечером 24 июня. Об этом она заявила на своей странице в соцсети X.

Мы выражаем нашу солидарность со всеми венесуэльцами после разрушительных землетрясений прошлой ночью. Я особенно думаю о жертвах и их семьях. Мы с вами говорится в публикации

Похожие посты на своих страницах разместили также президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Последняя заявила, что председательство Совета ЕС находится в постоянном контакте с МИД, чтобы при необходимости оперативно активировать каналы гуманитарной помощи и содействия гражданам Италии.