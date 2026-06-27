Подземные толчки магнитудой 6,1 зафиксированы горах Гиндукуш в Афганистане Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на северо-востоке Афганистана

Москва27 июн Вести.Сильное землетрясение магнитудой 6,1 произошло на северо-востоке Афганистана в горах Гиндукуша, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки зафиксированы в 16.34 мск в субботу в 174 километрах к востоку от города Кундуз недалеко от границы с Таджикистаном.

Магнитуда землетрясения составила 6,1, глубина очага – 201 километр.

Подземные толчки силой от 2 до 5 баллов ощутили в Узбекистане, отмечает МЧС республики в своем Telegram-канале.

Очевидцы рассказали "Интерфаксу", что землетрясение ощущалось в Душанбе.

Несколько дней назад серия разрушительных землетрясений произошла в Венесуэле, число погибших приближается к тысяче.